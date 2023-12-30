السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. البنك الأهلى يواجه المقاولون فى مباراة مواصلة الصحوة

فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي

يستضيف البنك الأهلي فريق المقاولون في الرابعة مساء اليوم باستاد السلام في افتتاح مواجهات الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري نايل.

المباراة تأتي في توقيت رائع للفريقين بعدما حقق المقاولون فوزه الأول هذا الموسم على حساب طلائع الجيش وعاد البنك الأهلي للانتصارات وحقق فوزه الثاني على حساب بلدية المحلة.

البنك الأهلي يبحث عن الفوز الثاني 

ويحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز السابع عشر برصيد ست نقاط من انتصارين وست هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وجمع ثلاث نقاط منأخر أربع مباريات بالفوز على بلدية المحلة والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والجونة ويسعى للفوز والوصول للنقطة التاسعة.

ومن المنتظر أن يحافظ طارق مصطفى على طريقة 3-4-2-1 التي خاض بها مباراة بلدية المحلة بوجود محمود الجزار وسعيدو سيمبوري وأيمن أشرف في قلب الدفاع ومحمد بسيوني وسيرجي أكا وأحمد النادري وإسحاق يعقوب في الوسط ومحمد عبد اللطيف جريندو وأحمد مدبولي خلف أسامة فيصل رأس الحربة المتقدم.

المقاولون يرفع شعار الصحوة مستمرة 

في المقابل يحتل فريق المقاولون بقيادة طلعت محرم المركز الرابع عشر برصيد سبع نقاط وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع العاشر  وحقق المقاولون فوزا واحدا وتعادل أربع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر أربع مباريات بالهزيمة أمام الأهلي ثم التعادل مع فاركو والداخلية والفوز على طلائع الجيش.

وفي أول مباراة لطلعت محرم أمام طلائع الجيش استغني عن طريقة 3- 4-3 التي كان يعتمد عليها شوقي غريب المدير الفني السابق ولعب بطريقة 4- 2 -3 -1 وسيواصل اللعب بها بعد الفوز على طلائع الجيش.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده محمد محمود لطفي وطارق مصطفي ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومحمود ناصف حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل البنك الأهلي فريق المقاولون طارق مصطفى طلعت محرم

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