زد على القمة والفوز الثاني للبنك الأهلي.. مشاهد من الجولة العاشرة بدوري نايل

شهدت منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، والتي أسدل الستار رسميا على منافساتها، أول أمس الأربعاء، العديد من الظواهر الكثير.

ويأتي ذلك، في ظل غياب الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر عن الساحة، بسبب إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالإمارات بمسماها الحديث، وتوج الأهلي بلقبها أمس الخميس، على حساب مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين.

وفيما يلي ظواهر الجولة العاشرة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

إنبي وسموحة يقتحمان المربع

أول هذه الظواهر، هي اقتحام فريقي إنبي وسموحة المربع الذهبي، بعدما استطاع كلاهما الفوز على الجونة بنتيجة 2/1 وسموحة بهدف نظيف، رافعا رصيدهما لـ16 نقطة، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

مباراة سموحة وطلائع الجيش

الفوز الثاني

بهدفين نظيفين، استطاع فريق البنك الأهلي، تحقيق فوزه الثاني بدوري نايل هذا الموسم، وذلك على حساب بلدية المحلة.

بينما كان فوزه الأول، على حساب المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، في الظهور الأول رسميا لطارق مصطفى المدير الفني الجديد للفريق، خلفا لليوناني بابا فاسيليو، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

مباراة بلدية المحلة والبنك الأهلي

الاتحاد السكندري يطيح بجلال

استطاع الاتحاد السكندري التفوق على شقيقه فاركو في دربي الإسكندرية بنتيجة 3/1، حيث كان هذا الفوز بمثابة القشة التي اطاحت بخالد جلال من منصب المدير الفني للفريق البرتقالي.

مباراة الاتحاد السكندري وفاركو

الداخلية يمنح زد قمة الدوري

منح فريق الداخلية منافسيه زد قمة دوري نايل لأول مرة في تاريخه، عقب فوز الأخير على الفريق العسكري بنتيجة 3/1، رافعا رصيده لـ19 نقطة.

ويشارك زد بمسماها الحديث لأول مرة بدوري الأضواء والشهرة، هذا الموسم بعدما نجح في خطف تذكرة التواجد بين الكبار من القسم الثاني الموسم الماضي (2022/2023).

ولايزال فريقي زد بالإضافة للأهلي، هم الفريقان الوحيدان اللذين لم يتلقيان أي هزيمة حتى الآن، فكلاهما يمتلك مباريات مؤجلة.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر بدوري نايل (2023/2024)

السبت 30 ديسمبر 2023

البنك الأهلي & المقاولون العرب.. الرابعة عصرا (ستاد السلام).

إنبي & بلدية المحلة.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

طلائع الجيش & زد.. السابعة مساء (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

الاثنين 1/1/2024

الداخلية & الاتحاد السكندري ..الرابعة عصرا.. (ستاد السلام).

المصري البورسعيدي & الإسماعيلي .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

بينما تم تأجيل مباريات بيراميدز & سموحة وفاركو & الأهلي، وسيراميكا كليوباترا & الزمالك ومودرن فيوتشر & الجونة، والتي كان مقررا لها الثلاثاء المقبل الموافق 2/1/2024، لآجل غير مسمى، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2023”.