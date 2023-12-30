الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يطمئن على مصطفى شلبي قبل مشاركته في المباريات

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

خضع مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها مصطفى شلبي جاهزيته بشكل كامل للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية مع الفريق.

وتعرض شلبي للإصابة في وقت سابق مع الزمالك وغاب عن المشاركة منذ أكتوبر الماضي.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مصطفى شلبي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

شهدت الجلسة شرح المدير الفني للاعب بعض المهام الفنية المراد تنفيذها والعمل عليها خلال مران اليوم، وذلك بعد مشاركة شلبي في التدريبات الأخيرة وتماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في وجه القدم بشكلٍ كامل.

تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.

وشهدت التقسيمة منح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية الخاصة للاعبي الفريق، وركز الجهاز الفني على ضرورة عملية الضغط والتصويب على المرمى من مسافات مختلفة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

الزمالك مصطفي شلبي أكتوبر معتمد جمال معتمد جمال المدير الفني

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