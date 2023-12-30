الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: هناك تصفية حسابات بين قادة الاحتلال السابقين ونتنياهو

الدكتور جهاد الحرازين
الدكتور جهاد الحرازين

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك مرحلة تصفية حسابات بين العديد من قادة الاحتلال السابقين ونتنياهو  وحكومته، خاصة أن هذه الحكومة تغولت فى حالة الإجرام والفساد، فجميعنا يدرك أن نتنياهو متهم بقضايا فساد.

وأضاف الحرازين خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن حكومة نتنياهو حكومة مجرمين وفسدة ومرتشين، بمعنى أن ما يجرى فى المجتمع الإسرائيلى وكافة التصريحات التى تخرج تحاول التأثير على الصوت الإسرائيلى، لأن هناك حالة دعم غير مسبوق لصالح جيش الاحتلال، وليس لصالح نتنياهو.

تابع جهاد الحرازين، شعبية نتنياهو وائتلافه الحكومى فى حالة تراجع وانخفاض، لكنه يحاول أن يتمسك بكرسى الحكم والحفاظ على هذه الحكومة لإدراكه الكامل بأن انفراط عقد هذه الحكومة سيجلب عليه الويلات بما يترتب عليه المساءلة والمحاسبة، وكذلك الذهاب إلى السجن. 

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