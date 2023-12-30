الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: البحرية البريطانية تتلقى بلاغًا من إحدى السفن قرب اليمن

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الهيئة البحرية البريطانية تتلقى بلاغًا عن واقعة على بعد 55 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة باليمن والسلطات تحقق في الأمر.

وكانت قد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، منذ أيام، عن أنها تلقّت بلاغًا عن حادث وقع على بُعد 50 ميلًا بحريًا غربي الحديدة في اليمن، وقالت الهيئة، عبر حسابها بموقع "إكس": "تلقت UKMTO تقريرًا عن حادث وقع على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا غرب الحديدة. وتحقق السلطات في الحادث".

القاهرة الإخبارية البحرية البريطانية اليمن غربي الحديدة UKMTO

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