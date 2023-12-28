لا يفوتك هذا المساء|حرب غزة تقضي على مستقبل نتنياهو.. والهلال الأحمر المصري يقيم مخيم للإغاثة بخانيونس

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

أقدار الله.. موديست يقود الأهلى لحصد لقب السوبر المصرى

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس سوبر الأبطال عقب الفوز على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 بعد أن كان المارد الأحمر متقدمًا بهدفين دون رد.

ونجح الأهلي في تسجيل هدفين متأخرين في الوقت الإضافي الثاني عن طريق موديست وكريم فؤاد.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4592538

يتسع لأكثر من 6 آلاف.. الهلال الأحمر المصرى يقيم مخيم للإغاثة بخان يونس

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن إنشاء وتجهيز مخيم إيواء للنازحين بجنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.وأضافت الهلال عبر موقعها الإلكتروني، أن المخيم يتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، موضحة أن المخيم يوفر.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4592473

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التحضير للمرحلة الثانية للعمليات القتالية بغزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحث هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، التحضير للمرحلة التي ستلي العمليات القتالية الكبرى في قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4592483

الاحتلال: أخطأنا بإطلاق النار على المحتجزين داخل المبنى وسنجرى تحقيقا شاملا فى الحادث

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن الجيش أخطأ بإطلاق النار على المحتجزين داخل المبنى وسنجري تحقيقا شاملا في الحادث؛ وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4592481

رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4592462

انهيار شعبيته.. حرب غزة تقضى على مستقبل نتنياهو السياسي

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معضلة صعبة للغاية، فهو ما بين الضغوط الدولية والمحلية الكبرى لإنهاء الحرب في قطاع غزة في أقرب وقت، وبالتالي فقد منصبه وانتهاء مسيرته السياسية بأسوأ طريقة أيًا كانت نتيجة الحرب، أو إطالة أمد الحرب قدر الإمكان للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة. وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن إصرار نتنياهو على استمرار الحرب طويلة المدى في غزة يرجع إلى رغبته لحماية منصبه كرئيس للوزراء، فحكومة الوحدة التي شكلها في زمن الحرب سوف.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4592378

أمطار متفرقة وارتفاع في الأمواج.. "الأرصاد" تكشف خريطة الطقس غدا الجمعة (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية. وأكدت الهيئة على انخفاض درجات الحرارة، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الغزارة متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وشرق وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تمتد متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا وشمال البحر الأحمر تمتد خفيفة متفرقة على شمال. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4592417