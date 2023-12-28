أقدار الله.. موديست يقود الأهلى لحصد لقب السوبر المصرى

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس سوبر الأبطال عقب الفوز على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 بعد أن كان المارد الأحمر متقدمًا بهدفين دون رد.

ونجح الأهلي في تسجيل هدفين متأخرين في الوقت الإضافي الثاني عن طريق موديست وكريم فؤاد.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين اللذين يبحثان عن الانتصار وحصد اللقب.

فريق مودرن فيوتشر كاد أن يسجل التقدم بعد كرة بينية رائعة في ظهر محمد عبد المنعم إلى عبدالكبير الوادي الذي وجد نفسه أمام مرمى مصطفى شوبير لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

في الدقيقة التاسعة، محمد هاني أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين سيطر عليها باسم علي من على القائم الثاني.

كهربا نجح في تسجيل أول أهداف الأهلي بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول وسددها كهربا رأسية في الشباك في الدقيقة 12.

في الدقيقة 18، جوزيف نجويم أرسل الكرة لداخل نقطة الجزاء وحولها غنام محمد برأسية مرت مباشرة لخارج الملعب.

بيرسي تاو سدد كرة ضعيفة في يد محمود جنش في الدقيقة 20.

مودرن فيوتشر سيطر على مجريات اللقاء لكنه فشل في تهديد مرمى مصطفى شوبير.

وسدد محمود كهربا خلفية مزدوجة بعد عرضية من علي معلول وصلت سهلة في يد محمود جنش.

جاء الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 34 بعد تمريرة رائعة من كهربا إلى حسين الشحات الذي انفرد بالحارس محمود جنش ووضعها من فوقه لحظة خروجه.

عبد الكبير الوادي سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة من أجل تسجيل هدف ثالث وإنهاء المباراة.

وسدد حسين الشحات الكرة من خارج منطقة الجزاء امسك بها جنش بثبات.

في الدقيقة 50، أهدر بيرسي تاو فرصة الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمد هاني لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قوية مرت فوق العارضة.

توقف المباراة بسبب إصابة محمد عبد المنعم بعد كرة مشتركة مع مروان محسن.

علي معلول انطلق من الجهة اليسرى وتلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات وبدلا من التقدم والتسديد في المرمى قرر التمرير إلى بيرسي تاو لكن الكرة مرت بعيدة عنه.

وسدد بيرسي تاو الكرة مرت على يسار الحارس محمود جنش.

وانطلق إمام عاشور قبل أن يرسل عرضية قوية مرت أمام كهربا.

وأجرى الأهلي أول التغييرات في الدقيقة 63 بنزول طاهر محمد طاهر بدلًا من حسين الشحات.

تمريرات قصيرة متبادلة من لاعبي الأهلي ومحاولة من طاهر لتسديد الكرة من فوق جنش الذي أنقذ مرماه من هدف ثالث.

أحمد عاطف انطلق ومرر الكرة من أمام مروان محسن قبل أن يعود مهاجم فيوتشر ويخطف الكرة ويسدد كرة قوية على يمين الحارس مصطفى شوبير إلى خارج الملعب.

عمرو السولية سدد رأسية سهلة في يد الحارس محمود جنش.

كريم فؤاد سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

طاهر محمد طاهر سدد كرة قوية اصطدمت في باسم علي وهي في طريقها للشباك.

الوقت الإضافي

الأهلي سيطر لكن بدون أي خطورة، وسدد عمر السعيد كرة اصطدمت بدفاع الأهلي وخرجت إلى ركنية.

وسدد طاهر محمد طاهر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

مودرن فيوتشر أهدر فرصة محققة في الدقيقة 105 بعد تسديدة من علي زعزع داخل منطقة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير.

هشام عادل سدد كرة قوية في نهاية الوقت الإضافي الأول خرجت بعيدة.

طاهر محمد طاهر سدد كرة قوية تصدى لها جنش بثبات.

أنتوني موديست نجح في تسجيل الهدف الثالث لصالح الأهلي بعد عرضية رائعة من علي معلول قبل أن يحولها برأسه في الشباك في الدقيقة 114.

وجاء الهدف الرابع لصالح الأهلي في الدقيقة 116 بعد رأسية من موديست أخطأ مدافع فيوتشر في التعامل معها لينجح كريم فؤاد في خطف الكرة ووضع الكرة في المرمى.