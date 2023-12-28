الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره الإسرائيلى التحضير للمرحلة الثانية للعمليات القتالية بغزة

لويد أوستن
لويد أوستن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحث هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، التحضير للمرحلة التي ستلي العمليات القتالية الكبرى في قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تدمير 825 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مؤكدةً أنه تم تنفيذ عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير متفجرة خاصة بالاحتلال الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية البنتاجون العمليات القتالية قطاع غزة

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