"القاهرة الإخبارية": مستشفى سوروكا الإسرائيلى يستقبل 16 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن 16 مصابًا إسرائيليًا أحدهم بحالة خطيرة وصلوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي.

وأكدت مستشفى سوروكا الإسرائيلي، أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة تم استقبال 2346 منذ بدء الحرب.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تدمير 825 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مؤكدةً أنه تم تنفيذ عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير متفجرة خاصة بالاحتلال الإسرائيلي.