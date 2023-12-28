أمطار متفرقة وارتفاع في الأمواج.. "الأرصاد" تكشف خريطة الطقس غدا الجمعة (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة على انخفاض درجات الحرارة، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الغزارة متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وشرق وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تمتد متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا وشمال البحر الأحمر تمتد خفيفة متفرقة على شمال.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنَّ البلاد يسودها غدًا، طقسًا مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية لطيفًا على السواحل الشمالية الشرقية، شديد البرودة على كاترين، معتدل للطيف على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على باقي الانحاء نهارًا، بارد لشديد البرودة نسبيًا ليلا على كافة الانحاء

رياح وانخفاض الرؤية

كما تشهد البلاد نشاط للرياح على شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال وشرق الدلتا والقاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثّر البلاد بانخفاض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

حالة البحر

- البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

- خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما أشارت الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وفيما يلي بيانات الأرصاد بتفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا على كافة أنحاء الجمهورية: