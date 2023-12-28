الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار متفرقة وارتفاع في الأمواج.. "الأرصاد" تكشف خريطة الطقس غدا الجمعة (صور)

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة على انخفاض درجات الحرارة، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الغزارة متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وشرق وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تمتد متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا وشمال البحر الأحمر تمتد خفيفة متفرقة على شمال.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنَّ البلاد يسودها غدًا، طقسًا مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية لطيفًا على السواحل الشمالية الشرقية، شديد البرودة على كاترين، معتدل للطيف على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل  على باقي الانحاء نهارًا، بارد لشديد البرودة نسبيًا ليلا على كافة الانحاء

رياح وانخفاض الرؤية

كما تشهد البلاد نشاط للرياح على شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال وشرق الدلتا والقاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثّر البلاد بانخفاض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

 حالة البحر 

- البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح  شمالية غربية.

- خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية  غربية.

- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر ونصف  إلى مترين الرياح  شمالية.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما أشارت  الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وفيما يلي بيانات الأرصاد بتفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا على كافة أنحاء الجمهورية:

الأرصاد الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

وليد توفيق: تركت المدرسة بعمر الـ12 عامًا لمساعدة والدى فى الإنفاق على الأسرة

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم