تفاصيل المباراة النهائية للموسم الثاني من "كابيتانو مصر" على ON Time sports

يسدل الستار على أحداث الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر" هذا الأسبوع، بإقامة المباراة النهائية بين فريقي "ثابت البطل" بقيادة سارة حسانين و"شحتة" بقيادة محمد اليماني.



المباراة تقام بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة وفي مقدمتهم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية وعلي مرعي رئيس قطاع التسويق بالشركة المتحدة.



وخالد مرسي رئيس التطوير في التليفزيون المصري والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير موقع "مبتدا" والكابتن محمود سعد المدير الفني للمشروع، بجانب عدد من نجوم الكرة المصرية ومنهم عماد متعب ومحمد فضل وعبدالظاهر السقا ووليد صلاح الدين والاعلامي سيف زاهر ووائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر ٢٠٠٥ والنائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.. برنامج "كابيتانو مصر" كان قد احتفل الاسبوع الماضي بتجاوز عدد مشاهدات الهاشتاج الخاص به على موقع التيك توك لحاجز الـ ٣٠٠ مليون مشاهدة في أقل من عام.

الحلقة الختامية من البرنامج يتم عرضها يومي الخميس والجمعة المقبلين الساعة ١٠ مساء على قناة ontime sports، ويومي الجمعة والسبت الساعة ٨ مساء على قناة on.

يسدل الستار على أحداث الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر" هذا الأسبوع، بإقامة المباراة النهائية بين فريقي "ثابت البطل" بقيادة سارة حسانين و"شحتة" بقيادة محمد اليماني.



المباراة تقام بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة وفي مقدمتهم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية وعلي مرعي رئيس قطاع التسويق بالشركة المتحدة.

وخالد مرسي رئيس التطوير في التليفزيون المصري والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير موقع "مبتدا" والكابتن محمود سعد المدير الفني للمشروع، بجانب عدد من نجوم الكرة المصرية ومنهم عماد متعب ومحمد فضل وعبدالظاهر السقا ووليد صلاح الدين والاعلامي سيف زاهر ووائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر ٢٠٠٥ والنائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.. برنامج "كابيتانو مصر" كان قد احتفل الاسبوع الماضي بتجاوز عدد مشاهدات الهاشتاج الخاص به على موقع التيك توك لحاجز الـ ٣٠٠ مليون مشاهدة في أقل من عام.

الحلقة الختامية من البرنامج يتم عرضها يومي الخميس والجمعة المقبلين الساعة ١٠ مساء على قناة ontime sports، ويومي الجمعة والسبت الساعة ٨ مساء على قناة on.