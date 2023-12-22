السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تردد القناة العارضة لمسلسل زينهم الحلقة الجديدة

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

حقق مسلسل “زينهم” نجاحًا جماهيريًا منذ عرض أولى حلقاته مطلع الشهر الجاري، ليتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على “واتش إت” بالتزامن مع عرضه على التلفزيون، ويبحث الجمهور بكثافة عن تردد القناة العارضة مسلسل زينهم الحلقة الجديدة.

تردد القناة العارضة مسلسل زينهم الحلقة الجديدة

ويرصد “الدستور” في السطور التالية، تردد قناة أون العارضة لمسلسل زينهم، والمقرر عرض حلقاته الأخيرة خلال الاسبوع المقبل، فليس على المشاهد سوى ادخال التردد التالي:

تردد: 11861.
القمر الصناعي قناة أون: النايل سات.
الاستقطاب قناة أون: رأسي V.
معدل الترميز في قناة أون: 27500.

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل زينهم

تنطلق الحلقات الأخيرة يوم الأحد المقبل من مسلسل زينهم الذي يخوض بطولته الفنان احمد داوود، فيعرض على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، ويتكرر عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، بينما تعرضه قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it.

مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة الجديدة على قناة أون

أبطال مسلسل زينهم على قناة أون

ويخوض بطولة المسلسل الفنان أحمد داوود ويشاركه البطولة كل من كريم قاسم، الفنانة سلمى أبو ضيف، المبدع أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داوود، الفنانة يارا جبران، إخراج المبدع يحيي اسماعيل.

مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات.

أحداث مسلسل زينهم

مسلسل زينهم يتضمن 30 حلقة فى إطار اجتماعي ملئ بالإثارة والتشويق والغموض، حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى والجثث التشريحية، ويحتوى العمل على جزء لايت، داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد «داود» شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم» وهو مدير المشرحة.

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