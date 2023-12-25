الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

تفاصيل أحداث مسلسل زينهم حلقة 26.. سلمي أبوضيف "حرامية" وداود يكتشف حقيقة والده

زينهم
زينهم

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عن أحداث الحلقات الجديدة من مسلسل "زينهم"، وذلك بسبب تصاعد الأحداث فيها، والرغبة في اكتشاف زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داود في معرفة قاتل والده والذي اتضح له في الحلقة الـ 26 من الأحداث رشوة والده ما تسبب في قتله عن طريق حادث سير.

أحداث الحلقة ال26 من مسلسل زينهم 

وبدأت أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل "زينهم" بالقبض على الويشي الذي يلعب دوره الفنان حمدي هيكل، بسبب تجارته في المخدرات، ويتواصل مع صديقه ناجي في محاولة منه لإقناعه بالسماح له بزيارة الويشي لمعرفة قاتل والده.

تتصاعد الأحداث في قضية بحث الفنان أحمد داود “زينهم” عن أسباب ودوافع والشخص المتسبب في قتل والده والذي كان يعمل قاضي في احد القضايا الخطيرة التي قتل على إثرها بعدما علم بمرتكبي القضية الحقيقيين، لتتواصل الأحداث بشكل سريع، ويقابل "زينهم" الويشي، ويخبره بأن والده مرتشي.

أحداث مسلسل زينهم الحلقة الجديدة ومواعيد عرضه على قناة ONE

الحلقة الـ24 مسلسل "زينهم".. الويشي يحاول قتل أحمد داود

ويتهم أحد العاملين في الشركة مع جميلة التي تلعب دورها الفنانة سلمي أبو ضيف، بالسرقة بسبب كرهه الشديد لها، ومنافستها على التارجت، وهو الأمر الذي يغضبها كثيرًا، وتهدد باستقالتها من الشركة، ويخبر الفنان محمد الصاوي الذي يلعب دور نبيل، شقيقته هناء الشوربجي بأنه مريض بالسرطان -لوكيميا الدم-، لذا كان يعمل على سرقتها، طالبًا منها السماح، لتحزن على شقيقها وتقرر العفو عنه.

وانتهت الحلقة 26 من مسلسل "زينهم"، بتهديد حفني لتوفيقة بسبب رغبته في سرقة الأعضاء من الجثث الموجودة في المشرحة من جديد، ورفضها التام خوفًا من القبض عليها، ويرغهما على المشاركة معه دون أي أعذار.

مسلسل “زينهم” قائمة الأعلى مشاهدة

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

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أحداث مسلسل زينهم الحلقة الجديدة ومواعيد عرضه على قناة ONE

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أحداث مسلسل زينهم الحلقة الجديدة ومواعيد عرضه على قناة ONE

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