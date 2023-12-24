أحداث مسلسل زينهم الحلقة الجديدة ومواعيد عرضه على قناة ONE

يواصل مسلسل زينهم لأحمد داود حصد النجاح حيث أصبح العمل الأكثر بحثا منذ عرض الحلقة الأولى له على شاشة ON E.

وأصبح مسلسل زينهم تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال أيام عرضه على الشاشة نظرا لموضوعه الجديد والمختلف والذي يتناول قصص وحكايات طبيب شرعي مع حالات القتل والجثث المختلفة في المشرحة.

واستطاع مسلسل زينهم ان يستحوذ على اهتمام الجمهور حيث أوشك العمل على انتهاء حلقاته التي تبلغ 30 حلقة.

ومن المقرر أن تعرض قناة ON E هذا الأسبوع الحلقات الأخيرة من مسلسل زينهم والتي تنطلق اليوم وتنتهي يوم الخميس المقبل.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل زينهم

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مواعيد عرض حلقات مسلسل زينهم.

موعد عرض مسلسل زينهم على قناة ON

يعرض مسلسل زينهم الحلقة الجديدة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة ON E.

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل زينهم على قناة ONE مساء اليوم الأحد وتنتهي حلقات العمل يوم الخميس المقبل ويعرض مسلسل زينهم في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

موعد عرض مسلسل زينهم على قناة ON drama

يعرض مسلسل زينهم لأحمد داود الحلقة الجديدة عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it.

تفاصيل احداث مسلسل زينهم

شهدت الحلقة الماضية تقرب جيمس من رنا في حين يتخلى مونتي عن يمنى بعدما كشف له معلمه الهندي أنهما غير متوافقان ولا يصلحان للزواج، وتحاول يمنى التواصل مع جيمي ولكنه لا يعطيها اهتمامًا.

وتكتشف والدة زينهم خداع شقيقها لها، وخلال الحلقة تتلقى المشرحة قضية جديدة حيث يتم الكشف عن وجود جثث لأسرة واحدة في “شوال” ويتم التحقيق في الأمر، وأخيرا يبلغ مساعد الويشي عنه بأنه يتاجر في المخدرات بعدما اكتشف أن الويشي يخونه مع زوجته.



قصة مسلسل زينهم

وتدور أحداث مسلسل “زينهم” حول عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات، ويجسد أحمد داوود فيه شخصية طبيب شرعى يتولى إدارة مشرحة، وتتوالى الأحداث في إطر من الإثارة والغموض.

كما يتناول العمل قصص مرعبة في اطار تشويقي كوميدي، ويرصد حالة الحب الغير مرتبة والغير منضبطة التي يقع فيها بطلي العمل فيقع كريم قاسم في حب انجي ابو السعود ويقع داوود في حب سلمى ابو ضيف.

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في مسلسل زينهم عدد من النجوم، يتقدمهم الممثل أحمد داوود، مع: كريم قاسم، سلمى أبوضيف، أحمد الرافعي، سلوى محمد على، عماد رشاد، محمد أبوداود، يارا جبران، وغيرهم من الممثلين.

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