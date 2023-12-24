الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "فتح" للقاهرة الإخبارية: هُدنة محتملة فى قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن هناك هدنة محتملة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يبذل قصارى جهده لاسترجاع محتجزيه في قطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف متحدث حركة فتح في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الوحدة هي السبيل الوحيد لتحقيق إنجاز حقيقي بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تصريحات الاحتلال حول استمرار العدوان على قطاع غزة بمثابة إجرام إسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وتابع: "ندعم كل الإجراءات الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مشددًا على ضرورة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين.

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية حركة فتح فتح إسرائيل

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