الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية ووسائل التواصل والشكاوى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية، ازدادت معدلات البحث على حركات البحث جوجل، بتلك الكلمات البحثية، للمساعدة فى عمل الاستمارات الإلكترونية لدخول الاختبارات بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024.

موقع وزارة التربية والتعليم

يرصد "الدستور" كل شيء عن موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية.

من خلال الرابط التالى هنا، يمكنك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ومن خلال الرابط السابق يتم اختيار أول رابط يظهر وسيتم من خلاله الدخول على الموقع وتقديم كل الخدمات التى تريدها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 وشروط التقديم بعد تعديل السن

 الخدمات الألكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم 

خدمات عديدة يقدمها تلك الموقع الالكتروني، وابرزها:

-التقديمات فى المدارس 

-نتيجة الالتحاق بالمدارس 

-الخدمات التى تفيد ولي الأمر

 -إذا تعطلت فى شيء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم يمكنك التواصل معهم من عدة تواصلات أخرى حيث في إطار تطوير وتجويد العملية التعليمية.

وخصصت وزارة التربية والتعليم قنوات اتصال لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتواصل مع الوزارة والمديريات التابعة لهم من أجل حل المشاكل التي تواجههم. ويتم التواصل كالآتي:

وسائل التواصل مع وزارة التربية والتعليم 

التليفون: 27946145 - الفاكس: 27963734 - الخط الساخن: 19126

البريد الالكتروني:[email protected] - بوابة موقع تواصل معنا: من هنا

-  بوابة الشكاوي الحكومية: من هنا.

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تعليمات مهمة من «التربية والتعليم» للمدارس بشأن امتحانات المهام الادائية

للتواصل عن طريق الكول سنتر تم تخصيص رقم: 01207000081 - للتواصل عن طريق الواتس آب: 01207000082 - للتواصل عن طريق التقديم الشخصي: قاعة استقبال الجماهير ( وارد اليد ) بالديوان العام.

كما يرجى أن تتضمن الشكوى البيانات التالية:  ضرورة كتابة الشكوى الذى يقوم بإرسال شكواه عبر وسائل الإتصال ( المواقع الإلكترونية – الفاكس ) بالبيانات التالية:  (الإسم ثلاثى – الرقم القومى – رقم التليفون )

مع ضرورة إرسال الشكوى مسجلة بعلم الوصول ومستوفاه لجميع البيانات بالنسبة للشكاوى التى يتم إرسالها عبر ( البريد – البرقيات )

الخدمات الالكترونية الفصل الدراسي الأول العام الدراسي الحالي 2023 2024 موقع وزاره التربيه والتعليم التقديمات فى المدارس

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