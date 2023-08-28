موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية وكيف توصل شكوتك؟

يبحث العديد من المواطنين عن موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية، حيث يكثر البحث خلال الفترة الماضية وقبل بداية العام الدراسي الجديد عن موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية، في هذا السياق يرصد الدستور كل شيء عن موقع وزارة التربيه والتعليم الخدمات الالكترونيه.

يمكنك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الرابط التالى https://moe.gov.eg/

حيث يمكنك البحث فى جوجل على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتم اختيار أول رابط يظهر وسيتم من خلاله الدخول على الموقع وتقديم كل الخدمات التى تريدها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى.

ويقدم الموقع العديد من الخدمات منها التقديمات فى المدارس ونتيجة الالتحاق بالمدارس وغيرها من الخدمات التى تفيد ولي الأمر، وإذا تعطلت فى شيء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم يمكنك التواصل معهم من عدة تواصلات أخرى حيث في إطار تطوير وتجويد العملية التعليمية، خصصت وزارة التربية والتعليم قنوات اتصال للسادة أولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتواصل مع الوزارة والمديريات التابعة لهم من أجل حل المشاكل التي تواجههم. ويتم التواصل كالآتي:

خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة

التليفون: 27946145

الفاكس: 27963734

الخط الساخن: 19126

البريد الالكتروني :[email protected]

بوابة موقع تواصل معنا : http://tawasol.emis.gov.eg

بوابة الشكاوي الحكومية :http://www.shakwa.eg

للتواصل عن طريق الكول سنتر تم تخصيص رقم : 01207000081

للتواصل عن طريق الواتس آب: 01207000082

للتواصل عن طريق التقديم الشخصي : قاعة استقبال الجماهير ( وارد اليد ) بالديوان العام.

ملحوظة:

يرجى أن تتضمن الشكوى البيانات التالية: -

ضرورة كتابة الشكوى الذى يقوم بإرسال شكواه عبر وسائل الإتصال ( المواقع الإلكترونية – الفاكس ) بالبيانات التالية:

( الإسم ثلاثى – الرقم القومى – رقم التليفون )

ضرورة إرسال الشكوى مسجلة بعلم الوصول ومستوفاه لجميع البيانات بالنسبة للشكاوى التى يتم إرسالها عبر ( البريد – البرقيات )