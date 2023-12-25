الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أجندة العطلات الرسمية 2024 لموظفي القطاع العام والخاص بأجر كامل

العطلات الرسمية 2024
العطلات الرسمية 2024

تتصاعد حدة البحث عن العطلات الرسمية 2024 لموظفي القطاع العام والخاص، وذلك قبل الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد رأس السنة الميلادية في مصر قبيل انطلاق العام الجديد 2024 لمعرفة عدد الأيام التي سيحصل عليها خلال العام بأجر كامل في المناسبات العامة وفقا لقانون العامل المصري.

العطلات الرسمية 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

عدد العطلات الرسمية 2024 لموظفي القطاع العام والخاص خلال العام بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري وصلت إلى 18 يوم وفقا لقائمة المناسبات الاجتماعية والدينية والوطنية التي تحتفل بها الدولة المصرية خلال العام والتي جاءت كما يلي:-

  • يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
  • يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 11 ابريل 2024 الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
  • يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024 الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
  • يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 الاحتفال بعيد العمال.
  • يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 الاحتفال بعيد شم النسيم.
  • يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 الاحتفال وقفة عرفات.

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أبرز العطلات الرسمية 2024

  • يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 الاحتفال بعيد الأضحى.
  • يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 الاحتفال بعيد الأضحى.
  • يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 الاحتفال بعيد الأضحى.
  • يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 الاحتفال بعيد الأضحى.
  • يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 الاحتفال بثورة يونيو.
  • يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 الاحتفال بثورة يوليو 1952.
  • يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف.
  • يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2024 الاحتفال بعيد القوات المسلحة ذكرى نصر أكتوبر 1973.
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اجازات شهر يناير 2024 

يحصل موظفي الدولة على اجازتين رسميتين في شهر يناير المقبل هما عيد الميلاد المجيد وعيد الشرطة بالإضافة إلى عطلات نهاية الأسبوع والتي تتمثل في يومي الجمعة والسبت لكافة موظفي الدولة.

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