رسميًا.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس كان أحد أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات الماضية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خريطة الدراسة للعام الجديد 2024، حيث حددت موعد اجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس.

وأكدت أن بداية الترم الثاني لعام 2024 ستكون يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وتهدف هذه المعلومات إلى تلبية احتياجات أولياء الأمور والطلاب في مختلف المراحل التعليمية بمحافظات مصر.

موعد إجازة نصف العام 2024

يبحث أولياء الأمور عن موعد اجازة نصف العام 2024، حيث اعلنت الوزارة عن بدء إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 أي تستمر لمدة اسبوعين ليبدأ الترم الثاني.

وتبدأ إجازة نصف العام 2024 بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل والتي تبدأ يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

سيبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت 10 فبراير 2024 وسيستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

موعد امتحانات نهاية العام 2024



ستبدأ امتحانات الترم الثاني في يوم السبت 25 مايو 2024.

ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت 1 يونيو 2024.

وامتحانات الثانوية العامة في يوم السبت، 15 يونيو 2024.

يذكر، أنه يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني 2024 بدءًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، طبقًا للمخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 25 مايو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2024.