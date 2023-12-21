الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

121 يوم إجازة.. تعرف على الإجازات الرسمية في عام 2024

إجازة
إجازة

بدأ السباق الزمني لاستقبال العام الميلادي الجديدة لذا ينتظر الموظفون إجازات العام الجديد  2024 وذلك لانتهاء الإجازات المدفوعة في أخر أيام 2023 واليوم نقف على عتبة الدخول إلى عام جديد، وبالتالي يبحث الكثيرون عن عدد وتوقيت الإجازات الرسمية في عام 2024، خاصة الموظفين وطلاب المدارس، مع اقتراب نهاية الإجازات الرسمية لعام 2023 واقتراب نهاية العام 2023.

عدد إجازات عام 2023 

ووفقًا للتقويم الجديد، سيحصل المصريون على 121 يوم إجازة بحلول عام 2024، حيث ستكون 17 يومًا منها عطل رسمية، بالإضافة إلى 104 يوم من العطل الأسبوعية "الجمعة والسبت" وجميعها إجازات مدفوعة لا تخصم من الرصيد السنوي للعطلات وسيتمتع الطلاب بأيام إجازة إضافية خلال إجازة نصف العام.

الإجازات الرسمية في عام 2024 

- يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد.

- يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

- يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024، إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024، إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024، إجازة عيد تحرير سيناء.

- يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، إجازة عيد العمال.

- يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، إجازة شم النسيم.
 

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الإجازات الرسمية في السنة الجديدة 2024

- يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024، إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

- يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024، إجازة احتفال رأس السنة الهجرية.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024، إجازة احتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، إجازة احتفال بالمولد النبوي الشريف.

- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر
 

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