تعرف على أيام العطلات الرسمية 2024

تصدر السؤال عن العطلات الرسمية 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين والموظفين سواء العاملين في القطاع الخاص أو العام، لذا يستعرض "الدستور" خلال السطور التالية جدول الإجازات الرسمية خلال 2024.

العطلات الرسمية 2024

الأحد 7 يناير 2024 عيد الميلاد القبطي

الخميس 25 يناير 2024 بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة

الأربعاء 10 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك

الخميس 11 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك

الجمعة 12 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك

الخميس 25 إبريل 2024 عيد تحرير سيناء

الأربعاء 1 مايو 2024 عيد العمال

الإثنين 6 مايو 2024 عيد شم النسيم

الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عرفات

الإثنين 17 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 18 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 19 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

الخميس 20 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

الأحد 30 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو

الإثنين 8 يوليو 2024 رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد الثورة

الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف

الإثنين 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)

إجازات شهر يناير 2024

يشهد شهر يناير 2024، 10 إجازات منهم يوم 7 يناير وتحتفل الدولة في يوم الخميس 25 يناير 2024 بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفيما يلي قائمة بالإجازات خلال يناير 2024:

الجمعة 5 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 6 يناير 2024 (عطلة أسبوعية)

الأحد 7 يناير 2024 (عطلة عيد الميلاد المجيد).

الجمعة 12 يناير (عطلة أسبوعية).

السبت 13 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).

الجمعة 19 يناير (عطلة أسبوعية).

السبت 20 يناير (عطلة أسبوعية).

الخميس 25 يناير 2024 (عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير).

الجمعة 26 يناير (عطلة أسبوعية).

السبت 27 يناير (عطلة أسبوعية).