تعرف على أيام العطلات الرسمية 2024
تصدر السؤال عن العطلات الرسمية 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين والموظفين سواء العاملين في القطاع الخاص أو العام، لذا يستعرض "الدستور" خلال السطور التالية جدول الإجازات الرسمية خلال 2024.
العطلات الرسمية 2024
الأحد 7 يناير 2024 عيد الميلاد القبطي
الخميس 25 يناير 2024 بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الأربعاء 10 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
الخميس 11 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
الجمعة 12 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
الخميس 25 إبريل 2024 عيد تحرير سيناء
الأربعاء 1 مايو 2024 عيد العمال
الإثنين 6 مايو 2024 عيد شم النسيم
الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عرفات
الإثنين 17 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
الثلاثاء 18 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
الأربعاء 19 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
الخميس 20 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
الأحد 30 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو
الإثنين 8 يوليو 2024 رأس السنة الهجرية
الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد الثورة
الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف
الإثنين 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)
إجازات شهر يناير 2024
يشهد شهر يناير 2024، 10 إجازات منهم يوم 7 يناير وتحتفل الدولة في يوم الخميس 25 يناير 2024 بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفيما يلي قائمة بالإجازات خلال يناير 2024:
الجمعة 5 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).
السبت 6 يناير 2024 (عطلة أسبوعية)
الأحد 7 يناير 2024 (عطلة عيد الميلاد المجيد).
الجمعة 12 يناير (عطلة أسبوعية).
السبت 13 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).
الجمعة 19 يناير (عطلة أسبوعية).
السبت 20 يناير (عطلة أسبوعية).
الخميس 25 يناير 2024 (عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير).
الجمعة 26 يناير (عطلة أسبوعية).
السبت 27 يناير (عطلة أسبوعية).