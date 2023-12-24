الإحصاء الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي دمر خُمس الأراضي الزراعية في غزة

أعن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة أتلف ودمر حوالي خُمس الأراضي الزراعية في القطاع.

ولفت الإحصاء الفلسطيني في بيان له اليوم، حول أثر عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة لعام 2023، إلى أنه وبالاعتماد على التعداد الزراعي 2021 والذي يوضح المساحات الزراعية المزروعة وتركيبة القطاع الزراعي في قطاع غزة ومطابقته مع صورة الأقمار الاصطناعية التي تبين التقييم الثالث للأضرار الزراعية في قطاع غزة والذي أجرته يونوسات، بتحديث للأضرار بناء على الآثار التي أبرزتها هذه الخارطة على المساحات الزراعية، يبين التحديث التغيرات التي تم رصدها عبر الأقمار الاصطناعية في المناطق الزراعية في قطاع غزة نتيجة لتدهور القطاع الزراعي والتأثير على صحة وكثافة المحاصيل بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأضاف الإحصاء الفلسطيني، أن صحة وكثافة المحاصيل الزراعية تعرضت خلال شهر ديسمبر الجاري مقارنة بالمواسم الستة السابقة الممتدة من 2017 إلى 2022 إلى تراجع كبير.

%18من المساحات الزراعية تضررت في القطاع بسبب العدوان

تجدر الإشارة إلى أن التحليل أخذ بعين الاعتبار الأضرار التي لحقت بحقول المحاصيل النباتية النشطة المؤقتة والأراضي البور، بالإضافة إلى الحدائق المنزلية، ولا يشمل التحليل أراضي المحاصيل الدائمة والغابات، كذلك الزراعات المحمية والإنتاج الحيواني، ويعزى هذا التراجع إلى تأثير أنشطة تجريف الأراضي ونشاط المركبات الثقيلة إضافة إلى القصف المستمر.

وأوضح الإحصاء الفلسطيني، أن 18% من المساحات الزراعية تضررت في القطاع، وقد كان الضرر المباشر والأكبر في محافظات شمال غزة، حيث إن الضرر قد طال 39% من المساحات الزراعية في محافظة شمال غزة و27% في محافظة غزة.

ولفت الإحصاء الفلسطيني، إلى أن بيانات التعداد الزراعي 2021 أوضحت أن 32% من المساحة المزروعة في قطاع غزة هي في محافظة خان يونس، و29% في محافظة شمال غزة.