الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وول ستريت جورنال: حرب غزة تسببت في اضطراب أسواق النفط والغاز

النفط
النفط

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن حرب إسرائيل في قطاع غزة تتسبب في اضطراب بالغ في أسواق النفط والغاز.

حرب غزة تهدد أسواق النفط والغاز

وأوضحت وول ستريت جورنال أن الهجمات التي يشنها الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بمنزلة تذكير بأن حرب غزة، قد تكون لها تداعيات عالمية على أسواق الطاقة العالمية.

وأشارت إلى أن حرب غزة أدت إلى عرقلة حركة السفن في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين مما يدفع السفن إلى تحويل مسارها واتخاذ طرق بدلية وأكثر تكلفة.

وقالت وول ستريت جورنال إن هذه التوترات أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، بشكل متقلب للغاية، ففي ظل اضطراب سلاسل التوريد واتخاذ طرق بديلة أطول، تتزايد كلفة الشحن مما يرفع الأسعار.

وتابعت: كما أن البحر الأحمر يعد شريان رئيسي لصادرات النفط والغاز الطبيعي، فقد شكلت شحنات النفط التي نقلت عبر هذا الطريق 12% من اجمالي تجارة النفط المنقولة بحرا في النصف الأول من عام 2023 و8% من اجمالي تجارة الغاز.

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ماكرون: هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر "تهديد غير مقبول"

وسبق واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر "تهديد غير مقبول".

وقال ماكرون أمام عسكريين فرنسيين منتشرين في الأردن، إنه في هذه المنطقة التي تعد أساسية للنقل البحري العالمي فإن "التهديد الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة أمر غير مقبول".

وأشاد الرئيس الفرنسي بـ"الدور المحوري" الذي أدته البحرية الفرنسية في الأيام الأخيرة لمواجهة تهديد الحوثيين في البحر الأحمر.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، عن إطلاق الولايات المتحدة عملية أمنية متعددة الجنسيات، لتأمين التجارة في البحر الأحمر.

وأفاد أوستن، الذي يزور البحرين التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، بأن الدول المشاركة في العملية تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع الأمريكي قوله في بيان "هذا تحد دولي يتطلب عملًا جماعًيا"، معلنًا عن إطلاق مبادرة "حارس الازدهار".

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حصيلة الهجمات الحوثية على السفن التجارية فى البحر الأحمر

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