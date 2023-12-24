الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل وتطورات المناقشات من أجل إقرار صفقة تبادل للمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، وذلك برعاية مصر، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

خطة مصر لوقف إطلاق النار في غزة 

وقالت "هآرتس"، في تقرير لها اليوم، إن مصر عرضت على وفد حماس الذي زار القاهرة مؤخرًا، اتفاق وقف إطلاق النار من ثلاث خطوات.

ووفقًا للاقتراح، فإن وقف إطلاق النار سيبدأ مع تهدئة لمدة أسبوعين في القتال، وسيتضمن إطلاق سراح 40 إسرائيليًا تحتجزهم حركة حماس، معظمهم من النساء والأطفال والبالغين المرضى، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيرًا فلسطينيًا، وستسمح بدخول مساعدات إنسانية جوهرية إلى غزة، بما في ذلك الوقود والغاز.

وفي المرحلة الثانية من الاتفاق، سيتم تشكيل حكومة مخصصة جديدة، للإشراف على دخول المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل غزة، كما ستعمل على إعداد القطاع لإجراء الانتخابات.

أما المرحلة الثالثة، فستتضمن محادثات مع إسرائيل من أجل وقف شامل لإطلاق النار يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل العديد من الأسرى الفلسطينيين، وستتضمن هذه المرحلة أيضًا انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.

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هآرتس: أوقفوا القتل الجماعي في غزة

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية دعت، في مقال افتتاحي، إلى وقف عمليات القتل الجماعي في غزة، مشيرة إلى أنه يجب التمييز بشكل أكثر دقة بين ضرب أعضاء ومقاتلي حماس وإيذاء المدنيين غير المتورطين، خاصة في ضوء حقيقة أن 129 رهينة إسرائيلية محتجزون في غزة.

وقالت الصحيفة إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر حوالي 20 ألفًا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، مشيرة إلى أن هذا يعادل حوالي 1% من سكان غزة، ولا يشمل هذا العدد الكبير من الأشخاص المفقودين الذين يُعتقد أنهم مدفونون تحت أنقاض المباني المدمرة.

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