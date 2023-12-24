الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حصيلة الهجمات الحوثية على السفن التجارية فى البحر الأحمر

الهجمات الحوثية على
الهجمات الحوثية على السفن

نفذ  الحوثيون في اليمن 15 هجومًا على السفن التجارية في  البحر الأحمر منذ 17 ديسمبر الجاري.

وحسب القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أطلق الحوثيون في 23 ديسمبر صاروخين بالستيين مضادين للسفن على خطوط الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في السفن.

وقالت "سنتكوم" إن الهجومين هما الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية منذ 17 أكتوبر.

تحالف دولي

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق تحالف دولي من قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة بالبحر من هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وتضم القوة التي ستعمل تحت اسم "حارس الازدهار" بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والدنمارك.

وقال أوستن إن المهمة الرئيسية للعملية ستكون حل المشاكل الأمنية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وخليج عدن من أجل ضمان حرية الملاحة. 

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنًا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي نصرة للشعب الفلسطيني.

وحذروا من أنهم سيواصلون هجماتهم حتى إدخال ما يحتاجه سكان قطاع غزة من ماء ودواء.

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هجمات الحوثيين

ودفعت هجمات الحوثيين كبريات شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكاليف.

واحتجزت جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي سفينة "جالكسي ليدر" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

استهداف مدمرة أمريكية

وأعلنت القيادة الوسطي الأمريكية عن أن صاروخين بالستيين أطلقا من قبل الحوثيين تجاه خطوط شحن دولية بالبحر الأحمر، فضلًا عن طائرات بدون طيار استهدفت مدمرة أمريكية.

وجاء في بيان القيادة الوسطى الأمريكية أنه "في 23 ديسمبر، تم إطلاق صاروخين بالستيين حوثيين مضادين للسفن على ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن تأثر السفن بالصاروخين البالستيين.

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