تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 776 شاحنة و678 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 401 شاحنة و668 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 375 شاحنة و10 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن هي امل، دليلة، الرياض وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن هي الرياض، الحرية ودليلة، كما تم تداول 2080 طن بضائع و272 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 580 سيارة بوزن 1160 طن قادمة من جدة بينما استقبل الميناء بالامس السفينة ENGI قادمة من السودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها.

مرسي علم تستقبل 6 آلاف سائح قادمين من أوروبا

في سياق آخر يستقبل مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم السبت، قرابة 6000 راكب يصلون على متن 40 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 121 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار، تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 20 رحلة من بولندا، 5 رحلات من التشيك، 6 رحلات من ألمانيا، 7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانيا، وبلجيكا.

وتستعد فنادق البحر الأحمر لاستقبال اأعياد الكريسماس والميلاد بتجهيزات ضخمة وعروض متنوعة لمشاركة النزلاء فرحة العام الجديد واحتفال الكريسماس، حيث تستقبل فنادق الغردقة ومرسي علم عشرات رحلات الطيران يوميًا من مختلف المطارات الأوروبي.