السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن حادث في محيط باب المندب

باب المندب
باب المندب

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن حادث في محيط باب المندب جنوب غربي الصليف باليمن. 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن 20 دولة ستشارك في تحالف حماية الملاحة في البحر الأحمر.

كان وزير الدفاع الأمريكي  لويد أوستن، ندد في خلال اجتماع وزاري حول الشحن في البحر الأحمر بهجمات الحوثيين على السفن التجارية، قائلًا: “يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين على سفن الشحن وندعو الدول إلى إدانة ذلك علنا، مشيرا إلى وجود طرق كثيرة لمساهمة الدول في العملية الجديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر”.

 

باب المندب هيئة بحرية بريطانية حادث اليمن القاهرة الإخبارية

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