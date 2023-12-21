البنتاجون: 20 دولة ستشارك فى تحالف حماية الملاحة بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن 20 دولة ستشارك في تحالف حماية الملاحة في البحر الأحمر؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ندد في خلال اجتماع وزاري حول الشحن في البحر الأحمر بهجمات الحوثيين على السفن التجارية، قائلًا: “يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين على سفن الشحن وندعو الدول إلى إدانة ذلك علنا، مشيرا إلى وجود طرق كثيرة لمساهمة الدول في العملية الجديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر”.

ودفعت الهجمات الحوثية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل عدة شركات شحن حاويات إلى تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، وسط تحذيرات من متخصصين في النقل البحري وخبراء اقتصاد، موضّحين أن النشاط التجاري يمكن أن يدخل على "صدمة" نتيجة الاتجاه إلى تغير خط الملاحة والعبور، بسبب الضربات المتلاحقة.



