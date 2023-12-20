الدفاع الدنماركية: سنشارك فى التحالف البحرى الأمريكى لتأمين الملاحة بالبحر الأحمر

أكدت وزارة الدفاع الدنماركية، أنها ستكون جزءًا من التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي للهجمات في البحر الأحمر؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناةالقاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن جهود مصر وقطر ساعدت فى الإفراج عن المحتجزين بغزة، موضحًا أن دعم إمكانات قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية سيدعم قواتنا لسنوات قادمة، لافتًا إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على الاقتصاد العالمي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة القطرية الدوحة.

ودفعت الهجمات الحوثية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل عدة شركات شحن حاويات إلى تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، وسط تحذيرات من متخصصين في النقل البحري وخبراء اقتصاد، موضّحين أن النشاط التجاري يمكن أن يدخل على "صدمة" نتيجة الاتجاه إلى تغير خط الملاحة والعبور، بسبب الضربات المتلاحقة.