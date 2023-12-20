البيت الأبيض: المناقشات بشأن هدنة إنسانية فى غزة والإفراج عن محتجزين "جادة للغاية"

أكد البيت الأبيض، أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة، والإفراج عن محتجزين جادة للغاية؛ حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح البيت الأبيض، أنه إذا علق مجلس الأمن الدولي على قرار بشأن غزة، فمن المهم أن تكون هناك إدانة لحركة حماس، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تمرره دون ذلك.

وأكد البيت الأبيض، أنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن.

وقبل قليل، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، قبل القضاء على حركة "حماس".

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أعلن استعداده لهدنة إنسانية أخرى في قطاع غزة للسماح بإطلاق سراح المحتجزين.