الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار فى غزة قبل القضاء على حماس

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، قبل القضاء على حركة حماس؛ بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن محو مساحات شاسعة من قطاع غزة بحجة القضاء على حركة حماس أمر غير مشروع أو منطقي، كما أنها لا تبرر العقاب الجماعي والتهجير القسري للمدنيين في القطاع، الذي ينتهجه نتنياهو، حيث تتسبب وحشيته في خلق جيل جديد من حركة حماس وليس القضاء عليها كما يدعي.

وتابعت أن بنيامين نتنياهو، وضع بلاده في موقف خطير للغاية، من خلال تقويض السلطة القانونية لإسرائيل وحق الدفاع عن نفسها بممارساته العنيفة التي لا مبرر لها.
 

نتنياهو حماس قطاع غزة اطلاق النار القاهرة الإخبارية

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