الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إصابة عدد من الصحفيين جراء قصف الاحتلال بمحيط المستشفى الكويتى

المستشفى الكويتي
المستشفى الكويتي

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل، إصابة عدد من الصحفيين جراء قصف لقوات الاحتلال المكثف بمحيط المستشفى الكويتي.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن شهداء ومصابين يصلون تباعًا إلى المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية.

وظهر اليوم، أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، أنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يقصف كل المواقع، حيث سمع دوي انفجار لاستهداف الاحتلال محيط المستشفى الكويتي جنوب القطاع.

وقال: "يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف لمختلف أنحاء قطاع غزة"، لافتًا إلى أن آليات الاحتلال تتوغل في عدد من المواقع شمال قطاع غزة.

وحذرت مصر الولايات المتحدة وإسرائيل من أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلى فى جنوب قطاع غزة يمكن أن يؤدى إلى قطيعة فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وفق ما كشفه مسئولون أمريكيون وإسرائيليون.

القاهرة الإخبارية الصحفيين المستشفى الكويتي قصف رفح الفلسطينية

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