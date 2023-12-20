الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة العالمية": الوضع فى قطاع غزة أصبح مُرعبًا

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إنّ المنظومة الصحية في قطاع غزة أوشكت على الانهيار، والوضع الصحي في القطاع بات مرعبًا.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكلمات والمصطلحات استهلكت من وصف الوضع المرعب في قطاع غزة، حيث إن هناك تقارير تصلنا حول بدء انتشار مجموعة من الأمراض المعدية بين النازحين.

وأكد أن أحد هذه الأمراض التي وصلتنا في تقارير، بلغت 150 ألف إصابة بالتهابات رئوية معظمها بين الأطفال وحوالي 110 آلاف إسهال حاد مجموعة منها إسهال حاد مخلوط بالدم، و3500 حالة التهاب كبدي ناتج عن استخدام مياه غير نظيفة، وهناك ما يقرب من 45 ألف حالة التهاب جلدي ناتج عن الجرب، بالإضافة إلى حوالي 20 ألف حالة قمل ومجموعة من الالتهابات الجلدية البكتيرية التي تصيب الأطفال.

القاهرة الإخبارية منظمة الصحة العالمية المنظومة الصحية قطاع غزة الوضع الصحي الوضع المرعب الأمراض المعدية النازحين لتهابات رئوية اسهال حاد التهاب كبدي مياه غير نظيفة الجرب الالتهابات الجلدية

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