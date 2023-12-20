تأثير هجمات الحوثيين على اقتصاد الاحتلال.. عادل حمودة يكشف التفاصيل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنّ هجمات الحوثيين مفيدة بشكل أو بآخر لأن الفلسطينيين أُنهكوا إنهاكا كاملا، خاصة الأطفال والكبار، كما أن هجمات الحوثيين سهلت الهدنة، لأنها بدأت تصيب الاقتصاد الإسرائيلي بضرر شديد.

وأضاف حمودة، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّّ إسرائيل كانت قررت رفع ضريبة على السيارات، خاصة السيارات الكهربائية 3 مرات، وكان ذلك في مطلع العام المقبل، وعندما تأخرت السفينة التي تحمل السيارات، فإن سعرها ارتفع.

أوضح حمودة أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يتأثر، فنحن نتحدث عن 51 مليار دولار على الأقل خسائر الـ70 يوم عدوان، كما بدأ الحوثيون في إثارة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة في الملاحة حتى اللحظة، ولكن بعض الشركات مثل إيفرجرين قررت عدم حمل بضائع إسرائيلية حتى تمر، وقررت شركات أخرى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح.

وتابع "جيك سوليفان ولويد أوستن يزوران المنطقة للتعامل مع ملف الحوثيين وليس إسرائيل، فهناك تقدير موقف إسرائيلي بخصوص عمليات الحوثيين باستمرار عن طريق وسطاء ومسؤولين وضباط اتصال، وبالتالي، فإن قضية الحوثيين هي الأهم، وكان من المقرر عمل تحالف دولي مكون من 53 دولة، لكنه انتهى إلى 10 دول، والتدخل الأمريكي الذي اتخذ اسما هو حارس الازدهار قد يعقد الموقف".