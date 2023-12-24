بعد خطط إسرائيل للسيطرة عليه فى غزة.. ما هو محور فيلادلفيا؟

تصدر محور فيلادلفيا، الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وسائل الإعلام العالمية، تزامنا مع توسيع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأكيد مصر عدم وجود أي أعمال عسكرية في هذه المنطقة.

ما هو محور فيلادلفيا بين مصر وغزة

يقع محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، بطول 14 كم من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبوسالم جنوبا.

ويعتبر المحور منطقة عازلة، حيث كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب من قطاع غزة عام 2005، طبقا لما يعرف باسم خطة "فك الارتباط".

ولكن بموجب "بروتوكول فيلادلفيا"، الذي تم توقيعه بين القاهرة وتل أبيب في عام 2005، فإن مصر نشرت 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، كقوة شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

أهمية محور فيلادلفيا لإسرائيل

وفقا لتقارير عبرية، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقول إن محور فيلادلفيا تم بناؤه وبه العديد من الأنفاق يصل عددها للمئات، واعتبرت حكومة الاحتلال هذه الأنفاق شريان حياة للقطاع المحاصر بالفعل منذ سنوات والذي يعتبر أكبر سجن مفتوح في العالم، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان العالمية.

كما أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، سربته هيئة البث الإسرائيلية، عن نية حكومته السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية الشرقية.

وسبق وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال أبلغ بأنه سيقوم بعملية برية عبر مسار معبر كرم أبوسالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع الحدود المصرية.

ولكن نفت هيئة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة أيضًا رصد تحرك أي دبابات إسرائيلية على محور فيلادلفيا بالقرب من حدود القطاع مع مصر.

وأصدرت الهيئة تصريحًا رسميًا كذبت خلاله الخبر، وقالت هيئة المعابر الفلسطينية بغزة، في بيان: "الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريا في محور الحدود الفلسطينية المصرية".