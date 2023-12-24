مسئولون فلسطينيون: استشهاد 19 شخصًا فى خان يونس جنوبى قطاع غزة

أفاد مسئولون فلسطينيون، باستشهاد 19 فلسطينيًا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد قالت إن الطفل أمير رامي عودة (13 عامًا) وهو أحد النازحين في مستشفى الأمل التابع الجمعية بخان يونس، استشهد إثر استهدافه بإطلاق النار عليه بواسطة طائرة مسيرة أثناء تواجده داخل مبنى المستشفى.

وصول 3 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي

وأكدت وصول 3 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي تم استهدافهم الليلة الماضية قرب دوار أبوحميد وسط مدينة خان يونس، فيما قصفت قوات الاحتلال منطقة معن شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين.