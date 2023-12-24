الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن استشهاد طفل استهدف بطائرة مسيرة داخل مستشفى الأمل

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطفل أمير رامي عودة (13 عامًا) وهو أحد النازحين في مستشفى الأمل التابع الجمعية بخان يونس، استشهد إثر استهدافه بإطلاق النار عليه بواسطة طائرة مسيرة أثناء تواجده داخل مبنى المستشفى.

وصول 3 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي

وأكدت وصول 3 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي تم استهدافهم الليلة الماضية قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس، فيما قصفت قوات الاحتلال منطقة معن شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين.