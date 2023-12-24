الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"هآرتس" لجيش الاحتلال: أوقفوا القتل الجماعى فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في مقالتها الافتتاحية، اليوم الأحد، إنه يجب وقف القتل الجماعي في قطاع غزة، مشيرة إلى أعداد الضحايا الكبيرة جراء هذه الحرب.

تداعيات الحرب فى غزة

وقالت "هآرتس"، في مقالتها الافتتاحية: "أوقفوا القتل الجماعي في غزة"، مشيرة إلى أنه يجب التمييز بشكل أكثر دقة بين ضرب أعضاء ومقاتلي حماس وإيذاء المدنيين غير المتورطين، خاصة في ضوء حقيقة أن 129 إسرائيليا محتجزون في غزة.

وأوضحت أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر حوالي 20 ألفًا، حسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة الخميس.

وقالت إن هذا يعادل حوالي 1% من سكان غزة، ولا يشمل هذا العدد الكبير الأشخاص المفقودين الذين يُعتقد أنهم مدفونون تحت أنقاض المباني المدمرة.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من ثلثي الضحايا هم من النساء والأطفال، فيما تشير تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى أن حوالي ثلث القتلى هم من أعضاء حماس، ويمثل هذا ضررا غير مسبوق للمدنيين غير المتورطين.

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة

وفي اليوم الـ79 من العدوان على قطاع غزة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية إن قوات الاحتلال تستهدف بطائراتها الحربية، وقذائف مدفعيتها، منازل المواطنين في بلدة جباليا، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عددًا من الشبان، وأخرجت النساء بقوة السلاح، وسط إطلاق نار بشكل كثيف.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا، ومنطقة الجرن، تزامنًا مع محاولة تقدم قواتها الراجلة إلى وسط جباليا.

وأشارت إلى أن عشرات الشهداء والجرحى ملقون في شوارع البلد، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لهم لتقديم العلاج للجرحى، ونقل الشهداء لدفنهم.

ووسط قطاع غزة، كثفت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق واسعة شرق المحافظة الوسطى، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شرق دير البلح.

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