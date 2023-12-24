الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل مقتل 8 جنود إسرائيليين أثناء قتال عنيف بجنوب ووسط غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مقتل 8 جنود إسرائيليين أثناء قتال عنيف بجنوب ووسط غزة، أمس السبت، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري في القطاع إلى 152.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، عن الجيش القول إن 5 جنود أصيبوا بإصابات خطيرة في المعارك.

وذكر التقرير أن القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار في وقت سابق على المجموعة، وأجبرتهم على دخول المبنى، ووصفت المبنى بأنه مقر لحركة حماس الفلسطينية.

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مقاتلو حركة حماس

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس السبت، أن "العشرات من مقاتلي حركة حماس قتلوا بعد شن هجوم جوي على مبنى كانوا يحتمون به في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم أيضًا تدمير مبان أخرى في المنطقة تستخدمها حماس.

وذكر التقرير أنه تمت مواجهة مسلحين من حماس في أماكن أخرى بقطاع غزة. كما عثرت القوات الإسرائيلية على قذائف هاون ومتفجرات وصواريخ في إحدى دور الحضانة في الجنوب، ونشروا صور الاكتشاف.

تظاهر آلاف الإسرائيليين

وفي وقت سابق تظاهر آلاف الإسرائيليين الليلة الماضية بمختلف أنحاء إسرائيل، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب دوره في فشل الحكومة، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الاحتجاجات تركزت في تل أبيب والأجزاء الشمالية من إسرائيل.

وكانت مظاهرات مماثلة نظمها مئات الإسرائيليين قد خرجت إلى الشوارع في تل أبيب في 16 ديسمبر، موجهة انتقادات لحكومة نتنياهو لعدم اضطلاعها بما يكفي لوقف الحرب.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية

ودوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل، فجر اليوم الأحد، حسبما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في الشمال، في وقت أعلنت فيه مصادر عبرية عن تحذير من تسلل طائرة معادية أو إطلاق صواريخ من لبنان.

وشملت مناطق الإنذار ساسا ودوباف وماتات في الجليل الأعلى.

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