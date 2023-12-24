الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في بيت لحم تزامنًا مع أعياد الميلاد

حملة اعتقالات في
حملة اعتقالات في بيت لحم

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد غابت عن مدينة بيت لحم جراء الأوضاع في غزة.

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من بيت لحم، أن مشهد الحزن في مدينة بيت لحم هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين، لافتة إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في بيت لحم تزامنا مع أعياد الميلاد.

من جهته، قال محمد طه، القائم بأعمال محافظ بيت لحم، في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، إن الحزن يخيم على المحافظة جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة وقطاع غزة.

وأضاف القائم بأعمال محافظ بيت لحم: "ننظم فعاليات رمزية أثناء احتفالات عيد الميلاد حزنًا وتضامنًا مع قطاع غزة".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

بيت لحم غزة قطاع غزة فلسطين اعياد الميلاد قوات الاحتلال

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