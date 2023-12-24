محافظ بيت لحم: الحزن يخيم على المحافظة جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة

قال محمد طه القائم بأعمال محافظ بيت لحم، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحزن يخيم على المحافظة جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة وقطاع غزة.

وأضاف القائم بأعمال محافظ بيت لحم، ننظم فعاليات رمزية أثناء احتفالات عيد الميلاد حزنا وتضامنا مع قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه لليوم 79

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.