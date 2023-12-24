القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى آخر خلال معارك قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل جندي آخر خلال المعارك في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفاد قبل قليل بمقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وأعلن أمس عن مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.