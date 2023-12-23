السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: "التهجير" من أخطر الأهداف الحقيقية للحرب فى غـزة

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن التهجير القسري للفلسطينيين من أخطر أهداف الحرب داخل قطاع غزة، حيث يرغبون في إعادة التغيير الديموغرافي في القطاع.

وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليمين المتطرف في إسرائيل لا يخشى الإعلان عن نواياه، وحتى مراكز الدراسات التابعة له تتحدث عن أنه لا يوجد أفق ولا يرغب في وجود الدولة الفلسطينية، ويتحدث عن التخلص من دولة فلسطين وترحيل الفلسطينيين عبر التهجير القسري.

خطر تهجير الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى للحرب

وأوضح المحلل السياسي أن قوات الاحتلال تحاول الاستيلاء على عدد كبير من الأراضي في فلسطين، كما تستهدف جعل غزة غير مهيأة للعيش، بالإضافة إلى ترحيل السكان في الضفة الغربية.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الدولة المصرية استشعرت منذ البداية خطر تهجير الفلسطينيين، وعملت على إحباطه بعدة طرق.

المحلل السياسى التهجير القسري الفلسطنيي قطاع غزة للحرب اليمين المتطرف في إسرائيل

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