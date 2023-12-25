أبرز الأحداث فى 2023..سيول درنة وعودة سوريا للجامعة العربية والعلاقات السعودية الإيرانية

شهدت المنطقة العربية خلال عام 2023 العديد من الأحداث والظواهر، أدت في العديد من البلدان لسقوط قتلي وضحايا، كما حدث في سيول درنة وزلزال سوريا، كما شهد العام الجاري تطورات على المستوى السياسي كعودة سوريا للجامعة العربية.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي وقعت خلال العام الجاري.

زلزال سوريا

شهدت الأراضي السورية في فبراير الماضي، زلزالًا مدمرًا أسفر عن وقوع آلاف القتلى والمفقودين وتدمير البنية التحتية.

وأسفر الزلزال الذي ضرب سوريا عن وفاة أكثر من 6 آلاف شخص، علاوة على دمار هائل في البنية التحتية خاصة في ريف محافظتي حلب وإدلب، بالإضافة إلى اللاذقية وطرطوس.

عودة العلاقات السعودية الإيرانية

في مارس الماضي، أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بمبادرة من الرئيس الصيني لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.

واتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في عام 1998.

الأزمة السودانية

وفي إبريل الماضي، اندلعت في الأراضي السودانية مواجهات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وعملت العديد من الأطراف الدولية والعربية في مقدمتها مصر علي تقريب وجهات النظر وتخفيف الصراعات، ولكن باءت المحاولات بالفشل بسبب تعنت قوات الدعم السريع.

وما زالت الاشتباكات مستمرة بين الجانبي، وأسفرت عن وقوع آلاف القتلي والنازحين واللاجئين.

عودة سوريا للجامعة العربية

في مايو الماضي، عادت سوريا إلى الجامعة العربية بعد حظر لعضويتها دام نحو 12 عامًا، وشارك الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ 2011 في القمة العربية التي انعقدت في المملكة العربية السورية.

دانيال في ليبيا

وفي سبتمبر الماضي، اجتاح الإعصار دانيال المدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

وبلغت سرعة الإعصار دانيال180 كيلومترًا في الساعة مع كميات قياسية من المياه.

كما اختفت مناطق ومدن كثيرة في ليبيا جراء الإعصار المدمر، وما زال الناجين يعالجون حتى الآن من صدمة وهول ما حدث في درنة المنكوبة.

زلزال المغرب

وفي سبتمبر الماضي، ضرب زلزال مدمرا المغرب أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.

وضرب الزلزال الذي بلغ قوته 7 درجات على مقياس ريختر، أقاليم ومناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وتدمير عشرات القرى والمدن وتشريد آلاف السكان.

طوفان الأقصى

بدأت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، وشنت المقاومة الفلسطينية وابلًا من الصواريخ اتجاه جنوب إسرائيل واستمرت العملية حتى الآن مخلفة عشرات القتلى والمحتجزين لديها من الجانب الإسرائيلي.

فيما بدأت إسرائيل باستهداف مواقع في غزة ردًا على عملية طوفان الأقصى أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، واختفاء مدن بأكملها ونزوح الملايين باتجاه جنوب غزة.