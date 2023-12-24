استنفار شعبى وعسكرى فى السودان لمواجهة انتهاكات "الدعم السريع"

تعزز الحكومة السودانية جهود الاستنفار داخل الأوساط الشعبية وكذلك الأجهزة الأمنية لدعم القوات المسلحة لمواجهة انتهاكات قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بحق مؤسسات الدولة والمواطنين، خاصة بعد دخول عناصره مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وتهديد عموم السودان.

استنفار قوات ولاية البحر الأحمر لمواجهة "الدعم السريع"

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، في تقرير لها اليوم، أشرف والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن مصطفى محمد نور أمس، في بورتسودان على نفرة اللجان المجتمعية، تحت شعار (الأمن مسئولية الجميع) بحضور القيادات العسكرية والمجتمعية.

وأكد نور أن السودان لن يؤتى من قبل ولاية البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن لقاء نفرة اللجان بهدف التنسيق مع اللجان المجتمعية حول كيفية التأمين من الداخل، موضحًا أن مداخل ومخارج ولاية البحر الأحمر مؤمنة بالقوات المسلحة.

وحث نور اللجان المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المعنيه والتبليغ الفوري عن الظواهر الغريبة.

ولاية النيل تستنفر مواطنيها لدعم الجيش السوداني

وضمن الاستنفار الحكومي والشعبي، تفقد عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل المكلف رئيس لجنة الأمن بالولاية الارتكازات المتقدمة للقوات المسلحة في القطاع الشرقي لقيادة الفرقة ١٨ مشاة بالولاية، كما اطمأن على جاهزية قوات الاحتياط والمتطوعین، وجاهزيتهم للقتال مع القوات المسلحة وصد أي عدوان على الولاية.

وأكد عمر الخليفة عبدالله أن جولته رفقة المسئولين بالولاية تهدف لتفقد جاهزية القوات المسلحة في الارتكازات الأمامية، مشيرًا إلى تواصل الجولات على الارتكازات بكل القطاعات المختلفة بالولاية.

وأعلن والي ولاية النيل عن تسخير كل الإمكانيات لدعم القوات المسلحة في معركتها ضد ميليشيا الدعم السريع والمرتزقة والمأجورين والعملاء، فيما أكد اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه الثامنة عشر مشاة بولاية النيل الأبيض جاهزية قواته للدفاع عن الولاية، وحماية كل المنشآت الحيوية ودحر الميليشيا المتمردة من ولاية النيل الأبيض وولاية الجزيرة.

وحث قائد الفرقة الثامنة عشر مواطني النيل الأبيض على عدم الالتفات للشائعات المغرضة، التي تستهدف الروح المعنوية، مجددًا تأكيده أن قواته جاهزة لرد الصاع صاعين.

مواطنو دنقلا يدعمون القوات المسلحة

وضمن جهود الحشد الشعبي خرج مواطنو مدينة دنقلا، أمس، في مسيرة شعبية لدعم القوات المسلحة.

وقال ممثل اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية الشمالية، الطيب سوركتي محييا، إنهم يدعمون القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والتصدي لكل أشكال الاستهداف، والتآمر على السودان.

وأكد سوركتي محييا أن القوات المسلحة تدافع عن أرض ومقدرات الشعب السوداني، وجدد الثقة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حسم المعركة ضد ميليشيا الدعم السريع وتطهير البلاد من المتمردين والعملاء والمتربصين بأمن ووحدة واستقرار الوطن، داعيًا الشباب للانخراط في معسكرات الكرامة لنيل شرف الدفاع عن العقيدة والوطن.