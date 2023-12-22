كرم جبر: تطورات الأحداث فى السودان مؤخرًا عادت بها إلى نقطة الصفر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، إن 2023 كان عامًا حزينًا على بعض الدول والمجتمعات العربية مثل السودان وغزة.

تطورات الأحداث في السودان

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن تطورات الأحداث في السودان مؤخرًا عادت بها إلى نقطة الصفر.

وأضاف في حديثه، أن الأحداث في فلسطين جعلت الإعلام يتجاهل بشكل نسبي أحداث السودان بسبب الحرب الدامية في فلسطين، معبرًا: "الوضع في السودان سيئ للغاية، ونتمنى للشعب السوداني الخير دائمًا".

وتابع: "السودان به أكثر من 200 مليون فدان صالح للزراعة ويصدر 80 طن ذهب سنويًا، وهذه الأرقام انخفضت بشكل كبير بعد الحرب التي حدثت في السودان بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع".

الأزمة السودانية

واستطرد: "الوضع في السودان يشبه بصورة كبيرة ما يحدث في فلسطين الآن، ويمكن القول إن القوة الخارجية نجحت بإشعال فتيل الأزمة في السودان".