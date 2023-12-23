صحفى سودانى: نعول على مصر فى حل أزمة السودان حتى هذه اللحظة

كشف الكاتب الصحفي، عماد سنوسي، رئيس تحرير جريدة نبض السودان، عن آخر تطورات الاوضاع في الأراضي السودانية الشقيقة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن السودان يشيد بجهود الحكومة المصرية في التدخل لحل أزمة السودان منذ بداية الصراع.

وأضاف، أنه لا بد من وجود حل لهذا الصراع الدموي الذي شرد ملايين من السودانيين، وقتل آلافًا من أبناء شعبنا الحبيب، موضحًا أن الحكومة المصرية كانت حاضرة سياسيًا منذ بدء هذه الحرب حتى وصلت لمرحلتها التي نحن عليها الآن.

وأشار إلى أن مصر دعت جيمع الأطراف المتصارعة أن يجتمعوا على كلمة واحدة من أجل حب السودان، موضحًا أن الحكومة المصرية لديها دور كبير جدًا بفضل ما تحمله من ثقل إقليمي وعربي والسودان يعول عليها حتى اللحظة في حل هذه الأزمة التي دمرت الأخضر واليابس.