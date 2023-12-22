جرائم الدعم السريع لا تتوقف في السودان: اغتصاب وسرقة وقتل

أوضح خالد محمد علي، الخبيرفي الشؤون السودانية، آخر تطورات الوضع في الأراضي السودانية، قائلًا: "إن ما حدث في ولاية الجزيرة بالسودان، بداية من يوم الأحد، تحركت قوات الدعم السريع ودخلت في خلل ما عند بعض الوحدات العسكرية بدأ التحقيق فيها الآن، حيث استولت على عاصمة ولاية الجزيرة وهي الولاية الأهم في السودان".

وأضاف خالد محمد علي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، أن ولاية الجزيرة تعتبر المركز الاقتصادي الأكبر لأنها تحتوي على المشروع الأكبر للسودان، لافتًا إلى أن التحرك الخطير الذي قامت به قوات للدعم السريع يتمثل في دخولهم البنوك ونهبها والبيوت، وظهرت فيديوهات قدمها قوات الدعم السريع وهم يغتصبون النساء والاستيلاء على أموال المواطنين، والاستيلاء على الأساسات الخاصة بمنازل المواطنين، وتدمير الأسواق وتدمير كل ما هو حي ويمكن أن يستفيد منه الشعب السوداني.