حرب فلسطين وإسرائيل وزلزال تركيا والمغرب أعلى الأحداث بحثا في 2023

تصدرت حرب فلسطين وإسرائيل وزلزال مصر وتركيا والمغرب أعلى الأحداث بحثا في عام 2023، وذلك ضمن التطورات والأحداث التي شغلت العالم خلال العام المنقضي 2023.

حرب فلسطين وإسرائيل.. تتصدر البحث في 2023

وتصدرت حرب فلسطين وإسرائيل محركات البحث وموتقع التواصل الاجتماعي في عام 2023، وذلك منذ شن حركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنات غلاف غزة، ردا على انتهاكات إسرائيل المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وزيادة عمليات الاستيطان وانتهاك المسجد الأقصى.

وبدأ حرب فلسطين وإسرائيل فعليا منذ يوم عملية طوفان الأقصى فقد شن الاحتلال الإسرائيلي حربا غير مسبوقة على القطاع وكذلك الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص في غزة والمئات في الضفة، بجانب أكثر من 50 ألف مصاب وآلاف المفقودين.

وتسببت حرب فلسطين وإسرائيل في أزمة إنسانية غير مسبوقة حيث دمر الاحتلال اكثر من نصف قطاع غزة بالكامل فيما نزح اكثر من 1.8 مليون نسمة داخل القطاع بسبب القصف، وسط استمرار المفاوضات والضغوط الدولية لوقف حرب فلسطين وإسرائيل.

زلزال مصر يتصدر البحث في 2023

كذلك تصدر زلزال مصر مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في عام 2023، وذلك نتيجة تعرضها لهزات محدودة وغير مؤثرة قبالة سواحلها أو في المدن الحدودية بالتزامن مع زلزال تركيا في فبراير 2023، دون أن يسفر ذلك عن وقوع خسائر بشرية أو مادية كما في زلزال رفح والذي كان بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، على بعد 691 كيلو متر شمال رفح.

وفي 26 أبريل 2023 أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية رصده لزلزال بقوة 5.5 درجة ريختر، على بعد حوالي 600 كم متر عن مدينة السلوم، وشعر به بعض المواطنين في عدة مدن ساحلية ولم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي 22 سبتمبر 2023 نفى معهد البحوث الفلكية حدوث زلزال قوي في مصر ردا على تنبؤات عالم هولندي مؤكدا أن هذه التنبؤات أمر غير علمي وغير مدروس بل وغير مسؤول مؤكدا أن الشبكة لم ترصد أي تغير في أي نشاط على مستوى البلاد وذلك بعد أيام من رصد المعهد هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر وشعر بها سكان غالبية المحافظات، فقد وقعت على بعد 265 كيلومترًا شمال غرب مطروح وعلى عمق 13 كيلومترًا.

زلزال تركيا يتصدر محركات البحث في 2023

هيمن زلزال تركيا في بداية العام 2023 على اهتمامات العالم نظرا لشدته غير المسبوقة في تركيا، فقد استيقظ العالم في 6 فبراير 2023 على زلزال مدمر ضرب تركيا مخلفا 48448 قتيلا بحسب بيانات لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو وكان من بين القتلى 6660 أجنبيا.

كما تسبب زلزال تركيا 2023 في إصابة أكثر من 115 ألف شخص وتشريد ملايين الأفراد الذين نزحوا داخليا أو انالخيام أو الانتقال إلى مدن أخرى. أين وصلت عمليات البناء وما هي الخطط الحالية في تركيا؟

بجانب القتلى، تسبّب الزلزال والهزات القوية اللاحقة له في إصابة أكثر من 115 ألف شخص في تركيا وتشريد الملايين الذين لجأوا إلى الاحتماء في الخيام أو الانتقال إلى مدن أخرى. أين وصلت عمليات البناء وما هي الخطط الحالية في تركيا؟

زلزال المغرب.. يثير رعب العالم في 2023

وبعد أشهر من زلزال تركيا، استيقظ العالم على زالزل المغرب 2023 أو ما عرف باسم زلزال الحوز أو زلزال إغيل أو زلزال مراكش، فقد تعرضت هذه المناطق في الثامن من سبتمبر 2023 لهزة شديدة بلغت قوتها 6.8 درجة ريختر؟

وتركزت خسائر زلزال المغرب 2023 في منطقة إقليم الحوز فقد وقع مركز زلزال المغرب قرب جماعة إغيل على بعد 71.8 كم جنوب غرب مدينة مراكش وعلى عمق 18.5 كم (11.5 ميل).

وكان الزلزال الأعنف في تاريخ المغرب، فقد خلف أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح فيما تركزت الخسائر في أقاليم الحوز و‌تارودانت و‌شيشاوة، هذا بجانب تدمير العديد من المباني التاريخية والأثرية.