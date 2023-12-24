الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرب فلسطين وإسرائيل وزلزال تركيا والمغرب أعلى الأحداث بحثا في 2023

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

تصدرت حرب فلسطين وإسرائيل وزلزال مصر وتركيا والمغرب أعلى الأحداث بحثا في عام 2023، وذلك ضمن التطورات والأحداث التي شغلت العالم خلال العام المنقضي 2023.

txt

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

حرب فلسطين وإسرائيل.. تتصدر البحث في 2023

وتصدرت حرب فلسطين وإسرائيل محركات البحث وموتقع التواصل الاجتماعي في عام 2023، وذلك منذ شن حركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنات غلاف غزة، ردا على انتهاكات إسرائيل المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وزيادة عمليات الاستيطان وانتهاك المسجد الأقصى.

وبدأ حرب فلسطين وإسرائيل فعليا منذ يوم عملية طوفان الأقصى فقد شن الاحتلال الإسرائيلي حربا غير مسبوقة على القطاع وكذلك الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص في غزة والمئات في الضفة، بجانب أكثر من 50 ألف مصاب وآلاف المفقودين.

وتسببت حرب فلسطين وإسرائيل في أزمة إنسانية غير مسبوقة حيث دمر الاحتلال اكثر من نصف قطاع غزة بالكامل فيما نزح اكثر من 1.8 مليون نسمة داخل القطاع بسبب القصف، وسط استمرار المفاوضات والضغوط الدولية لوقف حرب فلسطين وإسرائيل.

txt

هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على سواحل البحر الأحمر (صورة)

زلزال مصر يتصدر البحث في 2023

كذلك تصدر زلزال مصر مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في عام 2023، وذلك نتيجة تعرضها لهزات محدودة وغير مؤثرة قبالة سواحلها أو في المدن الحدودية بالتزامن مع زلزال تركيا في فبراير 2023، دون أن يسفر ذلك عن وقوع خسائر بشرية أو مادية كما في زلزال رفح والذي كان بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، على بعد 691 كيلو متر شمال رفح.

وفي 26 أبريل 2023 أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية رصده لزلزال بقوة 5.5 درجة ريختر، على بعد حوالي 600 كم متر عن مدينة السلوم، وشعر به بعض المواطنين في عدة مدن ساحلية ولم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي 22 سبتمبر 2023 نفى معهد البحوث الفلكية حدوث زلزال قوي في مصر ردا على تنبؤات عالم هولندي مؤكدا أن هذه التنبؤات أمر غير علمي وغير مدروس بل وغير مسؤول مؤكدا أن الشبكة لم ترصد أي تغير في أي نشاط على مستوى البلاد وذلك بعد أيام من رصد المعهد هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر وشعر بها سكان غالبية المحافظات، فقد وقعت على بعد 265 كيلومترًا شمال غرب مطروح وعلى عمق 13 كيلومترًا.

txt

عاجل.. إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال قوى يضرب تركيا

زلزال تركيا يتصدر محركات البحث في 2023

هيمن زلزال تركيا في بداية العام 2023 على اهتمامات العالم نظرا لشدته غير المسبوقة في تركيا، فقد استيقظ العالم في 6 فبراير 2023 على زلزال مدمر ضرب تركيا مخلفا 48448 قتيلا بحسب بيانات لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو وكان من بين القتلى 6660 أجنبيا.

كما تسبب زلزال تركيا 2023 في إصابة أكثر من 115 ألف شخص وتشريد ملايين الأفراد الذين نزحوا داخليا أو انالخيام أو الانتقال إلى مدن أخرى. أين وصلت عمليات البناء وما هي الخطط الحالية في تركيا؟

بجانب القتلى، تسبّب الزلزال والهزات القوية اللاحقة له في إصابة أكثر من 115 ألف شخص في تركيا وتشريد الملايين الذين لجأوا إلى الاحتماء في الخيام أو الانتقال إلى مدن أخرى. أين وصلت عمليات البناء وما هي الخطط الحالية في تركيا؟

 

زلزال المغرب.. يثير رعب العالم في 2023

وبعد أشهر من زلزال تركيا، استيقظ العالم على  زالزل المغرب 2023 أو ما عرف باسم زلزال الحوز أو زلزال إغيل أو زلزال مراكش، فقد تعرضت هذه المناطق في الثامن من سبتمبر 2023 لهزة شديدة بلغت قوتها 6.8 درجة ريختر؟

وتركزت خسائر زلزال المغرب 2023 في منطقة إقليم الحوز فقد وقع مركز زلزال المغرب قرب جماعة إغيل على بعد 71.8 كم جنوب غرب مدينة مراكش وعلى عمق 18.5 كم (11.5 ميل).

وكان الزلزال الأعنف في تاريخ المغرب، فقد خلف أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح فيما تركزت الخسائر في أقاليم الحوز و‌تارودانت و‌شيشاوة، هذا بجانب تدمير العديد من المباني التاريخية والأثرية.

اقرأ أيضًا

تباين التوقعات بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

txt

خبير مناخى: زلزال المغرب عنيف ولم تشهده الكرة الأرضية منذ 200 سنة

حرب فلسطين وإسرائيل زلزال تركيا زلزال مصر محمد حمدى زكى البحث زلزال المغرب

مواد متعلقة

استنفار شعبى وعسكرى فى السودان لمواجهة انتهاكات "الدعم السريع"

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024|الشباب يفضلون ترامب عن بايدن

فوربس: استهداف السفن فى البحر الأحمر سيخلق أزمة عالمية فى سلاسل التوريد

شركة "إيفرجرين" ترفض التعامل مع إسرائيل لتجنب استهداف سفنها بالبحر الأحمر

نتنياهو يطلب 5.5 مليار دولار إضافية سنويًا لميزانية الدفاع

ترامب يقترب من الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

تقارير أمريكية: استهداف الحوثيين للسفن فى البحر الأحمر سيقود لصراع إقليمى أوسع

بعد بلينكن.. وزير الدفاع الأمريكى يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

"قبل لقاء البرهان وحميدتي".. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتحذيرات من كارثة صحية

للمقبلين على الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار

ضبط رجل أعمال أجنبي غسـل 50 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة