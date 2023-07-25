الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على بُعد 730 كم شمال رفح

زلزال
زلزال

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر على بعد 730 كم شمال رفح في تمام الساعة الثامنة و44 دقيقة و51 ثانية صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وكشف القاضي، في بيان أصدره اليوم، عن تفاصيل تلك الهزة التي وقعت على عمق 17.5 كم وعلى دائرة عرض 37.67 درجة شمالًا، وخط طول 36.04 درجة شرقًا.

وأكد أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت. 

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